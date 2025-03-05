Социологи выяснили позицию тюменцев по вовлеченности в процессы развития городов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Исследование "Социальное пространство умного города: методология управления развитием и социального конструирования" провели социологи ТюмГУ. Они организовали 65 интервью с представителями власти, бизнеса, некоммерческих организаций шести городов Тюменской области, опросили 2 тыс. 860 человек, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Темами для анализа стали: определение субъектов управления развитием города, формы и степень: на каких этапах алгоритма управленческого действия население включается в процесс, участия населения в управлении, готовность других акторов системы управления города к принятию горожан как субъектов управления.

Каждый из опрошенных высказал мысль о том, что без продуктивного взаимодействия власти и жителей города невозможно "оптимально решить ни одну проблему". Горожане солидарны с такой позицией и считают, что "активно участвуя в жизни своего города, жители могут многое изменить", 74% респондентов.

"Однако реальную практику участия людей в решении вопросов городского развития эксперты рисуют в пессимистичных тонах, да и сами горожане оценивают свою личную активность невысоко — только 2% респондентов отметили, что они "участвуют в управлении городом", и еще 6% "участвуют в принятии решений, важных для города". Выявлено несоответствие между представлениями горожан и экспертов о причинах низкой вовлеченности и участия горожан в управлении развитием города. Решение данной проблемы видится в синхронизации целей развития и способов их совместного достижения между субъектами (представители власти, бизнеса, некоммерческих организаций, населения) города", - пришли к выводу ученые.

Результаты исследования опубликованы в журнале "Вопросы государственного и муниципального управления".