Тюменский мастер Владимир Сорокин создает эксклюзивные домики для птиц

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменский ремесленник Владимир Сорокин уже восемь лет мастерит эксклюзивные домики для пернатых. Больше всего любит синиц, поэтому ориентировал свой продукт на них.

"Синички до того чистоплотные. Они приносят пользу: чистят сады, поедая плодожорок, тлю и других вредителей", — говорит Владимир Сорокин.

Тюменец любит работать с деревом. Он начинал с домовой резьбы, оформлял карнизы, оконные рамы. История с домиками для пернатых началась с заказа от знакомых, которые ранее приобретали беседку с уличной мебелью. Потом он соорудил такие изделия для себя. Одно время у Владимира висело восемь таких синичников. На каждом изделии мужчины присутствует объемная фактура.

"Второй постулат моего творчества — везде должны быть округлые грани. Никогда не делаю острых, тупых, прямых углов. Все должно быть по фэншую — плавно, нежно изгибаться. Считаю, это настоящая красота, когда проступает природный рисунок дерева. Снаружи покрываю хорошими, качественными пропитками — семь лет гарантии при уличной эксплуатации. Все болтики, шурупы закрываю сверху, чтобы не было коррозии, потеков. Внутри — все неструганное, некрашенное, в противном случае птицы жить там не будут. Синички выстраиваются в очередь за заселением в эти коттеджы. Это проверено. В некоторых домиках происходит по два выводка за сезон. Одни улетают — через месяц слышишь там новых птенцов. Это я наблюдал сам в своей ограде", — рассказал Владимир Сорокин.

На создание одного домика, пусть и небольших размеров, уходит неделя. Трафареты в своей работе мастер не использует, все делает вручную. Единственное, нужно соблюсти условие, чтобы части крыши плотно прилегали друг к другу, фасад и задняя сторона должны совпадать. Везде присутствует брашировка — это искусственное состаривание дерева с помощью чашкообразной металлической щетки.

Сейчас дома у Владимира хранится около 40 домиков. Все синичники неповторимы по конфигурации, цветовой гамме. Найти одинаковые невозможно. Свои домики мастер украшает декором: будка с собакой на цепи, французские балкончики, накладные оконные рамы, у некоторых избушек есть куриные ножки. Есть серия с конями, которыми украшали русские терема. На домиках редко можно заметить болтики — все это мастер старается закрывать декоративными элементами. Каждое изделие украшено фирменным знаком Владимира Сорокина — колокольчики.

Порой Владимир Сорокин делает очень необычные домики. Например, у него есть трехуровневая кормушка из трех срезов стволов, двух сортов разной древесины. Внизу, как говорит мастер, пещера Али-Бабы. Второй ярус представляет из себя простенькую столовую. Наверху уже кафе, где размещены три стульчика, столик, лавочка.

Домики Владимира Сорокина висят в разных регионах России. У него есть покупатели из Московской области, недавно пару изделий отправлял в Крым. Владимир любит получать от них обратную связь. Покупатели присылают видео с уже обжитыми синичниками: птицы прямо вьются вокруг них.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин