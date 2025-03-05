Жители Тюменской области выбирают на портале "Я решаю", какие парки благоустроят

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменский портал "Я решаю" - эффективный инструмент рейтингового голосования, который позволяет гражданам влиять на ход преобразований и выбор приоритетов в части благоустройства территории.

Народное голосование, по словам члена Общественной палаты Чувашской Республики Станислава Афанасьева, позволяет максимально учитывать мнение горожан при выборе мест для обновления и самих проектов.

"Именно жители определяют, какие парки, скверы и дворы будут благоустроены, а также как именно будет проводиться работа: какие малые архитектурные формы установят, на какие целевые группы всё будет рассчитано. Граждане лично участвуют в создании или ремонте общественного пространства и начинают также чувствовать личную ответственность за его состояние", - отметил Станислав Афанасьев, комментируя на онлайн-площадке "Экспертного клуба России" итоги рейтингового голосования жителей Тюмени, Тобольска и Ишима, которые определили приоритетные территории, подлежащие комплексному благоустройству в 2026 году.

Сейчас дизайнеры подготовят для этих пространств несколько проектов, которые затем снова представят на общественное обсуждение.

Работы по благоустройству выбранных территорий, по словам губернатора Тюменской области Александра Моора, запланированы в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни", который стал преемником нацпроекта "Жильё и городская среда".