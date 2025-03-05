  • 5 марта 20255.03.2025среда
  • В Тюмени -6..-8 С 3 м/с ветер юго-восточный

Жители Тюменской области выбирают на портале "Я решаю", какие парки благоустроят

Общество, 15:10 05 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменский портал "Я решаю" - эффективный инструмент рейтингового голосования, который позволяет гражданам влиять на ход преобразований и выбор приоритетов в части благоустройства территории.

Народное голосование, по словам члена Общественной палаты Чувашской Республики Станислава Афанасьева, позволяет максимально учитывать мнение горожан при выборе мест для обновления и самих проектов.

"Именно жители определяют, какие парки, скверы и дворы будут благоустроены, а также как именно будет проводиться работа: какие малые архитектурные формы установят, на какие целевые группы всё будет рассчитано. Граждане лично участвуют в создании или ремонте общественного пространства и начинают также чувствовать личную ответственность за его состояние", - отметил Станислав Афанасьев, комментируя на онлайн-площадке "Экспертного клуба России" итоги рейтингового голосования жителей Тюмени, Тобольска и Ишима, которые определили приоритетные территории, подлежащие комплексному благоустройству в 2026 году.

Сейчас дизайнеры подготовят для этих пространств несколько проектов, которые затем снова представят на общественное обсуждение.

Работы по благоустройству выбранных территорий, по словам губернатора Тюменской области Александра Моора, запланированы в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни", который стал преемником нацпроекта "Жильё и городская среда".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Александр Моор , благоустройство , нацпроект

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:21 05.03.2025Для тюменских старшеклассников открыт набор на практикум по олимпиадной биологии
15:10 05.03.2025Жители Тюменской области выбирают на портале "Я решаю", какие парки благоустроят
14:59 05.03.2025В Казанский район приглашают руководителя театральной студии по программе "Земский работник культуры"
14:37 05.03.2025Проект развития компетенций молодых исследователей ТИУ выиграл грант

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора