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Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Исетском районе

Происшествия, 22:17 05 марта 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Исетском районе 5 марта, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Напомним, авария произошла на автодороге Шадринск – Ялуторовск.

Две бригады скорой оперативно оказали первую помощь семерым пострадавшим и доставили их в медицинские учреждения.

Четырех пациентов доставили в областную больницу №13 (с. Исетское). Один пациент в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в профильное отделение, трое в удовлетворительном состоянии направлены на амбулаторное лечение.

В областную клиническую больницу №2 доставлены три пациента.

“Два человека в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в профильное отделение, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Третьему пациенту оказана медицинская помощь, состояние удовлетворительное", – сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

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# департамент здравоохранения Тюменской области , ДТП

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