Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Исетском районе
Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Исетском районе 5 марта, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Напомним, авария произошла на автодороге Шадринск – Ялуторовск.
Две бригады скорой оперативно оказали первую помощь семерым пострадавшим и доставили их в медицинские учреждения.
Четырех пациентов доставили в областную больницу №13 (с. Исетское). Один пациент в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в профильное отделение, трое в удовлетворительном состоянии направлены на амбулаторное лечение.
В областную клиническую больницу №2 доставлены три пациента.
“Два человека в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в профильное отделение, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Третьему пациенту оказана медицинская помощь, состояние удовлетворительное", – сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.