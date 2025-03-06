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790 пакетиков насвая нашли в тюменском киоске с шаурмой

Происшествия, 13:31 06 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

790 zip-пакетиков с насваем нашли полицейские под прилавком и в холодильнике в павильоне по продаже шаурмы. Всю партию изъяли и направили на исследование", сообщает пресс-служба МВД России по Тюменской области.

В другом кафе полицейские изъяли 69 бутылок алкоголя, так как владелец не имел лицензии на продажу спиртосодержащей продукции. Проводится административное расследование.

Помимо этого полицейские задержали пять мигрантов, у которых отсутствовали документы, подтверждающие легальное пребывание в России. Всех привлекли к административной ответственности. Их выдворят за пределы страны по решению суда.

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# УМВД России по Тюменской области

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