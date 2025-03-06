Нижнетавдинцы отправили сруб для участников спецоперации

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Поддержать бойцов на спецоперации решили жители села Конченбурга и поселка Картымского Нижнетавдинского района. Они работают на железнодорожной станции.

Во время вырубки леса на полосе отвода рабочий Альберт Аппасов предложил вместо утилизации использовать срубленные деревья для изготовления сруба. Руководство поддержало идею. Бригада выполнила сооружение за пять дней и отправила его в Казарово на пограничную заставу. Груз в рамках гуманитарной помощи будет доставлен в зону спецоперации.

На передовой сруб может быть использован для строительства блиндажа, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.