  • 7 марта 20257.03.2025пятница
  • В Тюмени -6..-8 С 3 м/с ветер западный

В четырех тюменских шашлычных выявили мясо неизвестного происхождения

Происшествия, 16:15 07 марта 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мясо без ветеринарных сопроводительных документов обнаружили в четырех кафе Тюмени. Нарушение выявили при мониторинге системы "Меркурий", сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.

"Предприятия закупают мясо без ветеринарных сопроводительных документов, которые бы подтвердили его безопасность. Данная продукция используется для приготовления блюд", - пояснили в ведомстве.

Предпринимателям выдали предостережения о том, что недопустимо нарушать обязательные требования порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме. Информацию направили также в управление Роспотребнадзора по Тюменской области, к нарушителям будут приняты соответствующие меры.

Получить информацию про оформление документов на партии мяса можно здесь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Россельхознадзор

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:15 07.03.2025В четырех тюменских шашлычных выявили мясо неизвестного происхождения
14:03 07.03.2025Жители Викуловского района пытались незаконно продать зерно по сниженной цене
12:35 07.03.2025В Ялуторовске сгорел нежилой дом
12:24 07.03.2025Карантин по бешенству животных объявили в селе Омутинского района

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора