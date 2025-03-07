В четырех тюменских шашлычных выявили мясо неизвестного происхождения

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мясо без ветеринарных сопроводительных документов обнаружили в четырех кафе Тюмени. Нарушение выявили при мониторинге системы "Меркурий", сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.

"Предприятия закупают мясо без ветеринарных сопроводительных документов, которые бы подтвердили его безопасность. Данная продукция используется для приготовления блюд", - пояснили в ведомстве.

Предпринимателям выдали предостережения о том, что недопустимо нарушать обязательные требования порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме. Информацию направили также в управление Роспотребнадзора по Тюменской области, к нарушителям будут приняты соответствующие меры.

Получить информацию про оформление документов на партии мяса можно здесь.