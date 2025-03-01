Александр Моор: более 10 тысяч жителей Тюменской области спасли сотрудники ТОСЭР за 25 лет

| Фото: из архива Тюменской областной службы экстренного реагирования | Фото: из архива Тюменской областной службы экстренного реагирования

Более 10 тыс. жителей региона спасли сотрудники Тюменской областной службы экстренного реагирования за 25 лет. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

"Поздравил сотрудников с 25-летним юбилеем. Четверть века они в числе первых приходят на помощь людям, оказавшимся в беде. За это время накоплен огромный опыт и, самое главное, было спасено более десяти тысяч человек. Один из последних примеров профессионализма – отработка чрезвычайного происшествия в Тобольске. Спасатели занимались ликвидацией последствий ЧП, провели поквартирный обход и оповестили жильцов соседних домов о действиях властей и экстренных служб города. Произвели частичную расчистку улицы, устранили опасно нависающие конструкции. Поисково-спасательная группа вела круглосуточное дежурство и была готова в любой момент прийти на помощь", - уточнил глава региона.

По его словам, сотрудники ТОСЭР являются настоящими героями нашего времени: "От имени всех земляков благодарю вас за самоотверженность и высокий профессионализм. Желаю спасателям крепкого здоровья, благополучия и семейного счастья".

Отметим, история Тюменской областной службы экстренного реагирования берет начало в 2000 году. Ранее, с 1992 года, в областной столице действовала областная поисково-спасательная служба. В то время на работу брали туристов, альпинистов, спелеологов, кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта. Они представляли, как действовать в той или иной сложной ситуации, ориентироваться на местности. Так в службу попал и Виктор Харчевников, в молодости мужчина увлекался альпинизмом и туризмом. На работу его пригласил Николай Понамарев, который возглавлял поисково-спасательную службу.

В то время спасатели работали и параллельно уделяли внимание учебно-тренировочному процессу, приобретению новых компетенций, изначально до всего сотрудники доходили своим умом, вспоминает Виктор Харчевников.

"Теперь есть газоспасатели, водители внедорожных средств, операторы беспилотных летательных аппаратов, водолазы, стропальщики. Сейчас можно насчитать до десяти профессий, которым обучают спасателей. Все это необходимо сотрудникам в работе при ликвидации ЧС", — рассказал один из самых первых работников Тюменской службы экстренного реагирования.

Кроме того, тюменские спасатели регулярно встречаются с коллегами из других регионов на соревнованиях, где они делятся друг с другом опытом и передовыми технологиями.

Сегодня Виктор Харчевников — ветеран службы и сотрудник Тюменской областной службы экстренного реагирования. Он работает здесь уже четверть века и не жалеет о том, что пришел сюда.

"Работа интересная, можно сказать, даже творческая. К одному и тому же происшествию можно подойти с разных сторон, проявить себя. Бывает, что на работе я провожу больше времени, чем дома. ТОСЭР — это практически второй дом. Есть ребята, с которыми я работаю по 20 лет. Все они выросли на моих глазах. Есть коллеги, с которыми мы начинали, — осталось четыре человека. Это же о чем-то говорит. Служба нужна, востребована, а ее сотрудники чувствуют, что полезны", — говорит ветеран службы.

В период становления службы в распоряжении спасателей были веревки, два ледоруба, автомобиль "УАЗ". Сейчас оснащение, по словам Виктора Харчевникова, — на уровне мировых стандартов: альпинистское снаряжение такое, что позавидуют профессиональные покорители вершин, а такое водолазное оборудование есть не у каждой службы в стране.

Отметим, ТОСЭР — единственное в Тюменской области профессиональное аварийно-спасательное формирование, занимающееся водолазными работами. Сотрудников ежегодно обучают, отправляют в лучшие российские школы для повышения квалификации. Павел Ступник начал работать в поисково-спасательной службе с 1 мая 1997 года. Сюда его пригласили знакомые.

"Мой отец — военный, поэтому отнесся с пониманием к моему выбору. Мама, наверное, переживала. В начале пути приходилось всему учиться: работать с веревками, гидравлическим инструментом. Раньше служба была "заточена" на оказание помощи людям в природной среде. Сложно было поначалу: не хотелось быть балластом для коллег. Понимал, что здесь одна команда и если один не работает, кому-то приходится работать за него", — поделился начальник поисково-спасательного отряда и водолазный специалист Павел Ступник.

По его словам, риск есть всегда. Поэтому прежде всего спасатель должен на месте оценить обстановку, чтобы минимизировать последствия. Водолазам приходится рисковать каждый раз при погружении в воду. Отметим, на личном счету специалиста — более двух тысяч часов, проведенных под водой.

"Не все наши спасатели водолазы. Это отдельная категория людей. На водолазов ложится дополнительная нагрузка. Они делают все то же самое, что и все, и плюс водолазные работы. Они ежегодно подтверждают свои знания, квалификацию, выполняют тренировочные погружения, сдают теорию", — добавил он.

В тюменском отряде 45 человек. Летом спасатели выезжают на поиски утонувших людей. Ближе к осени - заблудившихся в лесах грибниках. На протяжении всего года сотрудников ТОСЭР привлекают ликвидации последствий ДТП.

Сейчас спасатели готовятся к противопаводковым мероприятиям. Они заняты вопросами материально-технического обеспечения, техника и снаряжение требуют постоянного внимания. Спасатели уже проверили свои маломерные суда и навесное оборудование. В 2024 году Тюменская область столкнулась с рекордным повышением уровня воды. И тогда сотрудники ТОСЭР находились на передовой в борьбе с паводком. Как отмечает Павел Ступник, со всеми задачами спасатели справились.

"Руководство области нас похвалило. Не скрою, было очень приятно", — сказал начальник поисково-спасательного отряда и водолазный специалист.

Уделяют внимание спасатели и воспитанию подрастающего поколения. Периодически сотрудники службы посещают школы Тюмени и Тюменского района, где читают ученикам лекции, показывают оборудование, рассказывают о своей профессии и правилах безопасности.

Инна Пахомова