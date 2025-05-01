Международная конференция о культурном наследии России стартовала в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

48-я международная научно-практическая конференция "Современные проблемы изучения и сбережения культурно-исторического наследия России" проходит в ДК "Нефтяник" Тюмени 23 мая. Она приурочена ко Дню славянской письменности и культуры, как и ряд других мероприятий, проходящих в Тюменской области.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Событие посвящено значимым историческим датам: 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 210-летию со дня рождения П.П. Ершова, 165-летию А.П. Чехова, 130-летию Сергея Есенина и другим.

Участников конференции приветствовал председатель общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев. Он напомнил, что первая конференция, посвященная Дням славянской письменности и культуры, состоялась ровно 48 лет назад по инициативе профессора Тюменского государственного университета Николая Фролова: "Все эти годы в последующем мы ее проводим в рамках праздника, посвященного создателям славянской азбуки — святым равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию. Сегодня она посвящена знаменательной теме: "Современные проблемы изучения и сбережения культурно-исторического наследия России".

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий отметил, что конференция – ответ на указ президента от 2022 года, где он предписывает и утверждает основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

"На одном из первых мест - ценность русского языка. Тексты, которые перевели просветители, стали священные писания. И вот на этом святом слове воспитывались славянские народы. Более того, сплотили вокруг себя многие другие народы", - пояснил он.

С приветственным адресом от губернатора Тюменской области Александра Моора выступил председатель комитета по делам национальностей Тюменской области Роман Рзаев.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Этот праздник – символ нашего культурного наследия, одна из традиций многовековой истории Отечества, которой мы гордимся. Создатели славянского алфавита открыли путь в мир литературы, науки и искусства. Благодаря трудам Кирилла и Мефодия, наши предки смогли записать первые строки русской истории, передать потомкам уникальные знания и опыт. Сегодня мы следуем этим традициям, бережно сохраняем русский язык, историю и культуру", - подчеркнул он.

В рамках конференции эксперты обсудят широкий спектр важных тем в очном и дистанционном формате. В своих докладах участники затронут духовные искания в русской литературе, культуре и искусстве, отражение военной тематики в произведениях писателей-фронтовиков, творческое осмысление событий СВО в произведениях тюменских авторов.

Значительное внимание на конференции уделят вопросам русского языка в контексте межкультурной коммуникации и государственной политики. Эксперты проанализируют значимость текста в семиотическом и лингвистическом аспектах, рассмотрят актуальные проблемы преподавания русского языка в школах с многонациональным составом учащихся, где обучаются дети мигрантов.

В ходе обсуждений будут представлены результаты сравнительных исследований различных языков и культур, а также подробно разобраны современные возможности онлайн-обучения русскому языку и эффективность цифровых образовательных ресурсов.

По словам первокурсницы отделения хорового дирижирования Тюменского колледжа искусств Елены Лихановой, ей близка тема конференции.

"Я убеждена, что именно мы должны стать хранителями лучших традиций русского языка и культуры. Только так мы сможем обеспечить преемственность поколений и сохранить уникальность нашего культурно-исторического наследия для будущих жителей России", - подчеркнула девушка.

Отдельное внимание планируется уделить вопросам духовно-нравственного и патриотического воспитания молодого поколения, где особое место займут примеры и наставления участников специальной военной операции.

Значительную часть конференции посвятят исследованию влияния православия на развитие сибирского региона, а также роли исторической памяти в укреплении национальной безопасности России. Эксперты обсудят, как культурные традиции и духовные ценности помогают сохранять идентичность страны в современном мире.

Мероприятие стало уникальной площадкой для открытого диалога, где современные гуманитарные вызовы рассматривают через призму вечных ценностей и богатого духовного наследия предыдущих поколений.

Участники смогут обменяться мнениями о том, как сохранить баланс между инновационными подходами и традиционными устоями, опираясь на опыт, отраженный в произведениях классиков отечественной литературы.

В программе также запланированы выставки, круглые столы и секционные заседания.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Инна Кондрашкина