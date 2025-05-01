  • 23 мая 202523.05.2025пятница
  • USD79,7357
    EUR90,2004
  • В Тюмени 11..13 С 7 м/с ветер северо-западный

Автомотопробег памяти Павла Фитина преодолеет маршрут Тюмень - Москва

Общество, 15:54 23 мая 2025

Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия"

Автомотопробег "Невидимая сторона Победы" в Тюмени посвятят памяти Павла Фитина, руководителя внешней разведки СССР в годы Великой Отечественной войны и 80-летию Великой Победы.

Пробег стартует 24 мая из Тюмени от монумента Фитину на площади Борцов революции, где пройдет торжественный митинг. Начало запланировано на 9 часов.

Участники, в том числе члены тюменского отделения мотоклуба "Ночные волки", преодолеют маршрут проекта Тюмень –Ялуторовск – с. Ожогино (Курганская область) – Екатеринбург (Свердловская область) – Челябинск – Аша – Елабуга – Городец (Нижегородская область) – Москва. Финиширует пробег в школе № 1694 "Ясенево" им. Павла Фитина.

Отметим, что задача патриотического проекта "Невидимая сторона Победы" - рассказать о деятельности и заслугах Павла Михайловича Фитина, внёсшего неоценимый вклад в достижение Великой Победы.

Мероприятие организовано ветеранами госбезопасности УРФО, тюменским отделением мотоклуба "Ночные волки" при поддержке депутатского корпуса и органов власти Тюменской области.

Напомним, что в Тюмени открытие памятника Павлу Фитину состоялась на площади Борцов революции 16 августа 2024 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# автопробег , мотопробег , Павел Фитин

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:20 23.05.2025В Тюменской области лесоводы восполняют повреждённые дикими животными посадки
17:12 23.05.2025Олег Мисько — участник предварительного голосования в Тюменской городской думе по 12-му округу
16:49 23.05.2025В России увеличили число бюджетных мест для инженерных специальностей
16:38 23.05.2025АО "Транснефть – Сибирь" провело летнюю спартакиаду среди сотрудников

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора