Автомотопробег памяти Павла Фитина преодолеет маршрут Тюмень - Москва
Автомотопробег "Невидимая сторона Победы" в Тюмени посвятят памяти Павла Фитина, руководителя внешней разведки СССР в годы Великой Отечественной войны и 80-летию Великой Победы.
Пробег стартует 24 мая из Тюмени от монумента Фитину на площади Борцов революции, где пройдет торжественный митинг. Начало запланировано на 9 часов.
Участники, в том числе члены тюменского отделения мотоклуба "Ночные волки", преодолеют маршрут проекта Тюмень –Ялуторовск – с. Ожогино (Курганская область) – Екатеринбург (Свердловская область) – Челябинск – Аша – Елабуга – Городец (Нижегородская область) – Москва. Финиширует пробег в школе № 1694 "Ясенево" им. Павла Фитина.
Отметим, что задача патриотического проекта "Невидимая сторона Победы" - рассказать о деятельности и заслугах Павла Михайловича Фитина, внёсшего неоценимый вклад в достижение Великой Победы.
Мероприятие организовано ветеранами госбезопасности УРФО, тюменским отделением мотоклуба "Ночные волки" при поддержке депутатского корпуса и органов власти Тюменской области.
Напомним, что в Тюмени открытие памятника Павлу Фитину состоялась на площади Борцов революции 16 августа 2024 года.