В Тюменской области уровень безработицы стабильно ниже 1 %
0,28 % составляет уровень безработицы в Тюменской области. В статусе безработных зарегистрированы 2,1 тыс. человек, сообщает департамент труда и занятости населения.
С начала года при содействии органов занятости работу нашли 3 тыс. 563 человека из 8 тыс. 218.
Работодатели региона заявили 22,7 тыс. предложений о работе. По-прежнему наибольшее количество вакансий предлагают строительный компании – 3,3 тыс. Еще суммарно 12,7 тыс. свободных рабочих мест заявили образовательные организации, а также профессиональные, научные и технические, учреждения госуправления и военной безопасности, соцобеспечения, логистические компании и обрабатывающие производства.