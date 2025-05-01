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В Тюменской области уровень безработицы стабильно ниже 1 %

Экономика, 16:05 23 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

0,28 % составляет уровень безработицы в Тюменской области. В статусе безработных зарегистрированы 2,1 тыс. человек, сообщает департамент труда и занятости населения.

С начала года при содействии органов занятости работу нашли 3 тыс. 563 человека из 8 тыс. 218.

Работодатели региона заявили 22,7 тыс. предложений о работе. По-прежнему наибольшее количество вакансий предлагают строительный компании – 3,3 тыс. Еще суммарно 12,7 тыс. свободных рабочих мест заявили образовательные организации, а также профессиональные, научные и технические, учреждения госуправления и военной безопасности, соцобеспечения, логистические компании и обрабатывающие производства.

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# вакансии , рынок труда

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