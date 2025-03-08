Приём заявок на олимпиаду по финансовой безопасности продлён до 23 марта

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

До 23 марта продлён приём заявок на V международную олимпиаду по финансовой безопасности, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Это позволит ещё большему числу школьников и студентов познакомиться с форматом и направлениями олимпиадных заданий, проверить свои знания и подготовиться к старту.

Олимпиада стартовала 1 февраля на платформе "Содружество" и проводится на русском и английском языках. К участию приглашаются, в первую очередь, школьники 8−11 классов и студенты из России и стран-партнёров.

Для участия в Пригласительном этапе необходимо зарегистрироваться на платформе "Содружество". Участники, успешно справившиеся с заданиями этапа, получат сертификаты.

Задания пригласительного этапа будут доступны для прохождения до 23 часов 59 минут 23 марта по московскому времени. Олимпиада по финансовой безопасности проводится с 2021 года под патронажем Президента России.

Победители и призёры получают преимущества при поступлении в Тюменский госуниверситет, а также возможность пройти стажировки в Росфинмониторинге, Банке России, ПАО "Промсвязьбанк" и других финансовых организациях.