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В Тюмени для реабилитации детей с инвалидностью применяют роботы-тренажеры

Общество, 15:51 09 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Роботизированные тренажеры с биологической обратной связью применяют для реабилитации детей с инвалидностью в центре "Родник. Отделение механотерапии совсем недавно пополнилось новыми установками активно-пассивной реабилитации.

Это комплекс пре-гейт терапии "Oмеgo" и система "Орторент моторика", сообщает пресс-служба учреждения.

"Если "Oмеgo" работает по принципу биологической обратной связи, позволяет выполнять циклические упражнения и жим ногами, то система "Орторент моторика" предназначена для оценки и лечения моторных и когнитивных навыков, имитации движений верхних конечностей при помощи интерактивных программ", — рассказывает врач ЛФК центра "Родник" Александра Журавлева.

Дети с двигательными нарушениями занимаются также на тренажере "Motomed", где разрабатывают контрактуры и работают над тонусом мышц; виброплатформе "Galileo", универсальном тренажере для развития внутримышечной координации и стабилоплатформе, которая применяется для восстановления баланса тела, улучшения качества равновесия и координации движений.

Кроме того, в "Роднике" представлены традиционные тренажеры, которые применяются при разработке определенных групп мышц. К ним можно отнести беговые дорожки, велотренажеры, гребные тренажеры и многое другое.

Роботизированная механотерапия и тренажеры в сочетании с другими направлениями комплекса реабилитации, такими как адаптивная-физическая культура, занятия с тренерами и педагогами, дает синергетический эффект для здоровья ребенка. Наличие биологической обратной связи позволяет более качественно оценить участие пациента в процессе занятий и скорректировать нагрузку.

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# ОРЦ Родник , реабилитация

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