Более чем на 20% снизилось количество ДТП с пьяными водителями в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более чем на 20% снизилось количество ДТП с пьяными водителями в Тюменской области за последние два месяца. Автоинспекторы ведут большую работу по профилактике таких правонарушений, сообщает Госавтоинспекция региона.

"Так, в регионе отстранили от участия в дорожном движении 694 пьяных водителя, в том числе 76 управляющих транспортом в таком состоянии повторно, а, значит, подлежащих уголовной ответственности", - отметил начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

В выходные дни в Тюменской области усилили контроль за движением: проходили сплошные проверки водителей на трезвость в большинстве муниципалитетов, а также точечные рейды и рейды группами нарядов ДПС с заездами в максимально большее число сельских населенных пунктов.