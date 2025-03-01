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Более чем на 20% снизилось количество ДТП с пьяными водителями в Тюменской области

Общество, 18:52 09 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более чем на 20% снизилось количество ДТП с пьяными водителями в Тюменской области за последние два месяца. Автоинспекторы ведут большую работу по профилактике таких правонарушений, сообщает Госавтоинспекция региона.

"Так, в регионе отстранили от участия в дорожном движении 694 пьяных водителя, в том числе 76 управляющих транспортом в таком состоянии повторно, а, значит, подлежащих уголовной ответственности", - отметил начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

В выходные дни в Тюменской области усилили контроль за движением: проходили сплошные проверки водителей на трезвость в большинстве муниципалитетов, а также точечные рейды и рейды группами нарядов ДПС с заездами в максимально большее число сельских населенных пунктов.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , пьяные водители

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