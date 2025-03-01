Тюменцам расскажут о защите прав потребителей на горячей линии

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Горячую линию по вопросам защиты прав потребителей запустило Управление Роспотребнадзора по Тюменской области, сообщает пресс-служба ведомства.

С 10 по 21 марта специалисты проконсультируют граждан, помогут в оформлении претензий к организациям, расскажут о федеральном законе "О защите прав потребителей" и особенностях проведения надзорных мероприятий в условиях риск-ориентированного подхода.

Задать вопросы можно по тел.: 8 (3452) 20-31-11, 20-22-89, 69-67-83. В ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области" можно обратиться по тел. 8 (3452) 68-48-94. Более подробная информация - по ссылке.