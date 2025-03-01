Мемориальную доску в память о бойце СВО установили на фасаде школы в Ярковском районе

| Фото: тг-канал Евгения Золотухина | Фото: тг-канал Евгения Золотухина

Мемориальную доску в память о бойце СВО Алексее Дементиеве установили на фасаде Староалександровской школы в Ярковском районе. Рядовой Вооруженных сил РФ погиб в зоне проведения специальной военной операции, награжден Орденом Мужества посмертно.

Об этом в своих социальных сетях написал глава Ярковского района Евгений Золотухин.

Алексей родился в январе 1998 года в селе Чечкино. После окончания девяти классов Староалександровской школы поступил в Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства, где получил профессию электромонтера.

В 2017 году был призван в ряды ВС РФ. Служил в звании ефрейтора, был старшим наводчиком реактивной артиллерии. В октябре 2022 году его мобилизовали, служил в инженерных войсках старшим сапером. Погиб 21 сентября 2024 года. Был награжден медалями Жукова и "За ратную доблесть", знаком "За разминирование", грамотой Министерства обороны Российской Федерации.

"Алексей Дементиев - солдат России, которым гордится наша страна, хорошо знающая цену воинскому подвигу, им гордится его малая родина", - отметил Евгений Золотухин.