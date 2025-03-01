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43 пьяных водителя задержали в Тюменской области в праздники

Происшествия, 12:13 10 марта 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

43 пьяных водителя отстранили от управления транспортом на дорогах Тюменской области 8 и 9 марта - на одного больше, чем в февральские праздничные выходные.

Среди нерадивых автомобилистов оказались и женщины. Так, в селе Луговое Тюменского района автоинспекторы остановили 46-летнюю селянку на "Ниве". Она пояснила, что ехала домой после празднования дня рождения. Показания алкотестера составили 0,40 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Личный праздник завершился административным материалом за пьяное вождение, автомобиль помещен на спецстоянку, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

В Винзилях инспекторы остановили 31-летнего водителя "Хонды". Алкоголь он употреблял дома, а после поехал за добавкой в магазин. Алкотестер показал 0,90 мг на литр выдыхаемого воздуха. До магазина мужчина так и не доехал - автомобиль забрали на спецстоянку, материалы по факту пьяного вождения направлены в суд.

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# Госавтоинспекция , пьяная езда

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