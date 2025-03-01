Семьи Тюменской области могут получить остаток маткапитала в виде единовременной выплаты

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Семьи Тюменской области, у которых на сертификате материнского капитала осталось менее 10 тыс. рублей, могут получить эти средства в виде единовременной выплаты.

На сегодняшний день специалисты отделения СФР по Тюменской области уже перечислили выплаты 2250 семьям региона. Неиспользованный остаток маткапитала выплачивают независимо от возраста ребенка и материального положения семьи, сообщает пресс-служба ОСФР по Тюменской области.

"Размер остатка на сертификате определяется по фактической сумме на день обращения владельца за выплатой, — пояснил управляющий Отделением Социального фонда России по Тюменской области Виталий Левенков. - Если остаток не превышает 10 тысяч рублей, он будет перечислен. К примеру, если после всех распоряжений осталось 9 тысяч рублей, эти средства будут выплачены. Однако если неистраченный капитал превышает 10 тысяч рублей, такой остаток не подлежит выплате".

Проверить остаток своего сертификата можно, заказав выписку об остатке и расходовании материнского капитала. Чтобы получить выплату, необходимо подать заявление о распоряжении средствами маткапитала. Это можно сделать на портале госуслуг или в клиентской службе отделения СФР по Тюменской области.