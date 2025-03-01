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Пресс-конференция "Проведение чемпионата России по биатлону в Тюменской области"

Общество, 14:26 11 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Трансляция пресс-конференции "Проведение чемпионата России по биатлону в Тюменской области" начнется в 15 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия".

Спикеры: директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин, исполнительный директор Союза биатлонистов России Александр Пак, мастер спорта России по биатлону Владислав Малеев, заслуженный тренер России Максим Кугаевский.

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