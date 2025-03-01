Пресс-конференция "Проведение чемпионата России по биатлону в Тюменской области"
Трансляция пресс-конференции "Проведение чемпионата России по биатлону в Тюменской области" начнется в 15 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия".
Спикеры: директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин, исполнительный директор Союза биатлонистов России Александр Пак, мастер спорта России по биатлону Владислав Малеев, заслуженный тренер России Максим Кугаевский.