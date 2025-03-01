Программа тюменской компании для туристов признана одной из лучших в стране

компания "Свеза" компания "Свеза"

Промышленный тур "Крепче стали то, что сделано руками" компании "Свеза" в Тюменской области признан одним из лучших в стране. Он вышел в финал всероссийской премии "Наш вклад", сообщает пресс-служба компании.

"Проект "Крепче стали то, что сделано руками" стал одним из примеров того, как промышленность становится ближе людям, а предприятия — точками притяжения для молодежи и туристов. "Свеза" продолжит развивать социальные программы, направленные на повышение качества жизни в регионах присутствия. Присвоение статуса "Партнер национальных проектов России" — это подтверждение значимости нашей работы. Мы продолжим поддерживать инициативы, способствующие развитию образования, экологии и социальной сферы", — сказала директор по корпоративным коммуникациям и устойчивому развитию компании "Свеза" Валентина Лихачева.

компания "Свеза" компания "Свеза"

Авторская программа "Свезы" с 2023 г. знакомит промышленных туристов региона со всеми этапами производства березовой фанеры. Экскурсию для гостей проводят действующие сотрудники комбината. В рамках тура они рассказывают, для чего березе нужна биржа, "морозилка" и терма-бассейны, как из круглого сделать квадратное и что каждый лист шпона имеет свой уникальный рисунок, как отпечаток пальца у человека. В специально созданном шоурум-музее промтуристы возвращаются почти на век назад, проходя весь путь от спичечного завода до современного производства.

По маршруту "Крепче стали то, что сделано руками" уже прошли более 800 гостей из разных городов России и зарубежных стран. Эксперты признали компанию успешным примером надежного сотрудничества в развитии промышленного туризма в России.

Открытость комбината способствует целям национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" по повышению привлекательности промышленных предприятий, распространению передовых методов работы и привлечению молодых специалистов.

За участие в достижении национальных целей и реализацию национальных проектов лесопромышленной группе "Свеза" присвоен статус "Партнер национальных проектов России".