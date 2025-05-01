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Более 1 тыс. 300 викуловчан получили помощь в "Автопоезде здоровья"

Общество, 15:21 29 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 348 пациентов из 42 населенных пунктов приняли специалисты "Автопоезда здоровья" в Викуловском районе.

Передвижной комплекс работал здесь с майских праздников. В его составе – диагностические флюорографический, маммографический, акушерский кабинеты, бригада Центра здоровья и стоматология на колесах.

"Удобство такого мероприятия очевидно, так как для жителей малых населённых пунктов был организован подвоз, и им нет необходимости в ближайшее время ехать в райцентр за данными услугами", - отметили в администрации Викуловского района.

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# Викуловский район , здравоохранение

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