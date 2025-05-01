  • 29 мая 202529.05.2025четверг
  • USD79,6037
    EUR90,3365
  • В Тюмени 27..29 С 4 м/с ветер северо-западный

Инвестором строительства Южного обхода Тюмени выступит банк

Экономика, 15:32 29 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Инвестором строительства Южного обхода Тюмени выступит банк ВТБ. Представители учреждения встретились с руководством ГУСа.

ВТБ имеет большой опыт участия в инвестиционных строительных проектах по всей России, сотрудничество с Тюменской областью поможет усилить результат, уверены в ГУСе.

"Южный обход Тюмени — важный для региона объект. Он поможет снизить нагрузку на региональные и местные дороги в Тюменской агломерации. Транспортные потоки, которые с каждым годом увеличиваются и в первую очередь за счет транзита, после реализации этого проекта будут перераспределены. Все большегрузы смогут миновать город. Тюмень — артерия, которая связывает восток и запад страны. Поэтому обеспечить комфорт как для жителей областного центра, так и для транзита — наша приоритетная задача", - рассказал начальник Главного управления строительства Тюменской области Валерий Киселев.

Проект Южного обхода проходит экспертизу, ожидается, что к концу июня будет получено положительное заключение. По нему предусмотрено строительство 20 км автомобильной дороги и двух новых развязок: одна из них появится на Московском тракте (дорога Р-351 Екатеринбург - Тюмень), вторая — на трассе Р-254 Иртыш. Также частью будущего обхода станет существующая транспортная развязка на автодороге Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск.

Срок реализации строительства объекта рассчитан до 2030 г.

Напомним, о совместной разработке стратегии социально-экономического развития региона, в том числе в Тюменской агломерации, договорились губернатор Тюменской области Александр Моор и президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин в феврале 2025 г.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ГУС Тюменской области , развязка , строительство дорог

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:16 29.05.2025Тюменским предприятиям помогут с поставкой стройматериалов на Дальний Восток
15:32 29.05.2025Инвестором строительства Южного обхода Тюмени выступит банк
13:53 29.05.2025Семён Тегенцев: коммунальная инфраструктура тюменских сел планомерно развивается
13:32 29.05.2025Отечественное оборудование устанавливают на очистных в Упорово

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора