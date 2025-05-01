Инвестором строительства Южного обхода Тюмени выступит банк

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Инвестором строительства Южного обхода Тюмени выступит банк ВТБ. Представители учреждения встретились с руководством ГУСа.

ВТБ имеет большой опыт участия в инвестиционных строительных проектах по всей России, сотрудничество с Тюменской областью поможет усилить результат, уверены в ГУСе.

"Южный обход Тюмени — важный для региона объект. Он поможет снизить нагрузку на региональные и местные дороги в Тюменской агломерации. Транспортные потоки, которые с каждым годом увеличиваются и в первую очередь за счет транзита, после реализации этого проекта будут перераспределены. Все большегрузы смогут миновать город. Тюмень — артерия, которая связывает восток и запад страны. Поэтому обеспечить комфорт как для жителей областного центра, так и для транзита — наша приоритетная задача", - рассказал начальник Главного управления строительства Тюменской области Валерий Киселев.

Проект Южного обхода проходит экспертизу, ожидается, что к концу июня будет получено положительное заключение. По нему предусмотрено строительство 20 км автомобильной дороги и двух новых развязок: одна из них появится на Московском тракте (дорога Р-351 Екатеринбург - Тюмень), вторая — на трассе Р-254 Иртыш. Также частью будущего обхода станет существующая транспортная развязка на автодороге Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск.

Срок реализации строительства объекта рассчитан до 2030 г.

Напомним, о совместной разработке стратегии социально-экономического развития региона, в том числе в Тюменской агломерации, договорились губернатор Тюменской области Александр Моор и президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин в феврале 2025 г.