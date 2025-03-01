В Тюменской области стартовал прием заявок на юбилейную Студвесну

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прием заявок на юбилейный ХХХ Областной фестиваль "Студенческая весна" стартовал в Тюменской области. Зарегистрироваться можно до 24 марта на официальном сайте.

Участвовать могут студенты университетов, колледжей и техникумов региона от 18 до 35 лет, а также работающая молодежь со стажем не менее трех месяцев на момент подачи заявки. На фестивале тюменцы проявят свои творческие способности. Их работы оценят как региональные, так и федеральные эксперты.

Фестиваль проводится по 12 направлениям, шесть концертных: "Танцевальное", "Оригинальный жанр", "Мода", "Театральное", "Музыкальное", "Концертные программы". А также шесть неконцертных: "Интеллектуальные игры", "Машины Голдберга", "Хакатон", "Медиа", "Видео", "Арт".

По результатам кастингов концертных направлений жюри выберет лучшие номера. Их представят на финальных шоу. По неконцертным направлениям молодые люди выполнят задания непосредственно на фестивале.

В этом году впервые отбор участников по направлениям "Музыкальное", "Танцевальное" и "Театральное" пройдет в два тура. В первом выступят все желающие, во втором — участники, отобранные по итогам первого этапа, победители и призеры 2024 года, а также прошедшие отбор на творческой лаборатории Студвесны в Ишиме и на тобольской городской Студвесне.

"Уже три десятилетия Тюменская область поддерживает традиции творческой студенческой весны. Успех фестиваля — это результат работы большой команды: участников, волонтеров, экспертов и организаторов. Вместе они создают пространство, где рождаются новые идеи, раскрываются таланты. Участники получают здесь уникальный опыт и ценные связи, которые останутся с ними на всю жизнь. Из года в год фестиваль становится местом, где каждый может проявить себя и показать свое мастерство. Именно поэтому его слоган — "Весна начинается с тебя"", — рассказал руководитель дирекции фестиваля, куратор молодежных проектов и пространств Тюменской области Илья Титов.

Фестиваль стартует с 31 марта и завершится 16 апреля гала-концертом, на котором объявят обладателей Гран-при. Победители получат рекомендации для включения в состав делегации Тюменской области и получат возможность представить регион на Российской студенческой весне.

Отметим, что в этом году отмечается 30-летие со дня основания тюменской областной Студенческой весны. В программе события тюменцев ждут праздничные мероприятия — мастер-классы, концерты, акции и конкурсы. Их смогут посетить не только участники, но и все жители Тюмени.