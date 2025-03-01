Тюменка за сделанное замечание сломала женщине нос

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В полицию поступило сообщение от работников Областной клинической больницы № 2 о пациентке 1984 года рождения, врачи диагностировали у потерпевшей перелом носа.

Полицейские установили, что травму ей нанесла незнакомая девушка на входе в один из магазинов на ул. Тимофея Чаркова областного центра.

Тюменку 1997 года рождения задержали. Девушка рассказал, что потерпевшая сделала ей замечание. Между женщинами началась ссора. Злоумышленница схватила женщину за волосы и нанесла ей несколько ударов по лицу.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Максимальная санкция статьи - лишение свободы на срок до трёх лет.