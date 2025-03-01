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В Тюменской области работают более 270 тысяч волонтеров

Общество, 18:05 11 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Региональная система волонтерского движения Тюменской области занимает второе место в рейтинге УФО по регистрации добровольцев и неоднократно получала высокую оценку на федеральном уровне. Это отметили депутаты областной думы, обсудив на заседании комитета по социальной политике, развитие волонтерского движения в регионе.

Добровольчество на протяжении 15 лет активно развивается в области, привлекая все новых и новых волонтеров. По итогам 2024 года их более 270 тысяч человек, отмечено в сообщении пресс-службы облдумы.

Отдельного внимания, по словам председателя комитета, руководитель регионального исполкома "Единой России" Ольги Швецовой, заслуживает роль волонтеров в оказании помощи участникам СВО и их семьям. "В поле зрения волонтеров – более 6,5 тыс. семей военнослужащих, выполнено более 2,1 тыс. заявок по оказанию бытовой помощи, волонтеры активно участвуют в сборе и отправке гуманитарных грузов", - отметила она.

Как сообщила заместитель председателя Тюменской облдумы Наталья Шевчик, в регионе развиваются новые направления добровольческого движения. "Сейчас мы рассматриваем наставничество как волонтерство", - заявила она.

В отрасли образования и науки занято 59 тыс. 511 волонтеров, в сфере гражданско-патриотического воспитания – 50 тыс. 213 человек, здравоохранения – 15 тыс. 209 человек, по направлению социальной поддержки и социального обслуживания населения – 18 тыс. 133 волонтера, в сфере культуры – 18 тыс. 67добровольцев.

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# волонтеры , Наталья Шевчик , облдума , Ольга Швецова , СВО

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