В Тюмени организуют ярмарку вакансий для мам в декрете
Ярмарка вакансий для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, пройдет в Тюмени в Штабе общественной поддержки "Единой России" (ул. Володарского, 36/3) 13 марта.
На ярмарке представят вакансии в различных областях, адаптированные для женщин, находящихся в декретном отпуске, с предложением гибких форм занятости, сообщили в региональном департаменте труда и занятости населения..
"Это прекрасная возможность для женщин в декретном отпуске не только узнать о разнообразных вакансиях, но и обсудить свои потребности и возможности с представителями компаний", - отмечают организаторы.
Начало в 11 часов. Возрастное ограничение: 18+