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В Тюмени организуют ярмарку вакансий для мам в декрете

Общество, 15:49 11 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ярмарка вакансий для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, пройдет в Тюмени в Штабе общественной поддержки "Единой России" (ул. Володарского, 36/3) 13 марта.

На ярмарке представят вакансии в различных областях, адаптированные для женщин, находящихся в декретном отпуске, с предложением гибких форм занятости, сообщили в региональном департаменте труда и занятости населения..

"Это прекрасная возможность для женщин в декретном отпуске не только узнать о разнообразных вакансиях, но и обсудить свои потребности и возможности с представителями компаний", - отмечают организаторы.

Начало в 11 часов. Возрастное ограничение: 18+

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# вакансии , занятость

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