В Тюмени организуют ярмарку вакансий для мам в декрете

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ярмарка вакансий для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, пройдет в Тюмени в Штабе общественной поддержки "Единой России" (ул. Володарского, 36/3) 13 марта.

На ярмарке представят вакансии в различных областях, адаптированные для женщин, находящихся в декретном отпуске, с предложением гибких форм занятости, сообщили в региональном департаменте труда и занятости населения..

"Это прекрасная возможность для женщин в декретном отпуске не только узнать о разнообразных вакансиях, но и обсудить свои потребности и возможности с представителями компаний", - отмечают организаторы.

Начало в 11 часов. Возрастное ограничение: 18+