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Пострадавшим при хлопке в Тобольске женщине и ребенку оказывают помощь

Происшествия, 18:58 12 марта 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Женщина и ребенок пострадали в результате хлопка в доме в Тобольске 12 марта.

Информацию опубликовал в своем Telegram-канале глава города Пётр Вагин.

Им оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, вечером в Тобольске произошел хлопок в доме на ул. Октябрьская.

На месте происшествия работают специалисты. Организована работа по охране общественного порядка.

В 19 часов Пётр Вагин проведет комиссию по профилактике и предупреждению чрезвычайных ситуаций. Территорию объявят зоной вероятной чрезвычайной ситуации.

В 20 часов в тобольском лицее состоится собрание, на котором ответят на вопросы горожан.

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# Петр Вагин , пострадавшие , Тобольск

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