Пострадавшим при хлопке в Тобольске женщине и ребенку оказывают помощь
Женщина и ребенок пострадали в результате хлопка в доме в Тобольске 12 марта.
Информацию опубликовал в своем Telegram-канале глава города Пётр Вагин.
Им оказывается вся необходимая помощь.
Напомним, вечером в Тобольске произошел хлопок в доме на ул. Октябрьская.
На месте происшествия работают специалисты. Организована работа по охране общественного порядка.
В 19 часов Пётр Вагин проведет комиссию по профилактике и предупреждению чрезвычайных ситуаций. Территорию объявят зоной вероятной чрезвычайной ситуации.
В 20 часов в тобольском лицее состоится собрание, на котором ответят на вопросы горожан.