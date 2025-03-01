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Тюменцам покажут спектакль о творчестве Анны Ахматовой и Марины Цветаевой

Общество, 08:28 17 марта 2025

kto72.ru

Поэтический спектакль "Предсказано словом моим" начнется во Дворце культуры "Нефтяник" 23 марта в 18 часов. Зрители увидят постановку, посвящённую двум самым известным поэтессам Серебряного века Анне Ахматовой и Марине Цветаевой, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Спектакль создан творческим объединением "Группа товарищей" по управлением художественного руководителя – заслуженной артистки РФ Елены Орловой.

"Анна Ахматова и Марина Цветаева – два гениальных поэта, до которых пока не дано было подняться ни одному женскому имени в русской литературе. Но какую цену они заплатили за свой творческий дар? И почему этих людей так много связывает, хотя в жизни они виделись всего один раз? Зрителю представят, в первую очередь, не поэтов, а женщин, которые несли свой талант и одаренность через всю свою сложную и неоднозначную жизнь. Несли, как знамя, а, возможно, и как крест", - рассказали авторы.

Роль Анны Ахматовой исполнит Юлия Бессонова, Марины Цветаевой – Ксения Савельева, Музы – Марина Орлова.

Инсценировка спектакля – Ксения Савельева, пластика – Юлия Бессонова.

Билеты можно приобрести в кассах ТКТО, в информационном киоске "Культурная точка" на пешеходной улице Дзержинского, на сайте.

Возрастное ограничение: 16+.

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