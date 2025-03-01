Тюменским школьникам устроят экскурсию по инновационному центру CRT

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Экскурсия по инновационному центру CRT (Тюмень, ул. Малыгина, 84/1) начнется 27 марта в 15 часов. Компания запускает, развивает и поддерживает цифровые продукты, более 20 лет сотрудничает с главными компаниями страны, занимается web-разработкой, UX/UA дизайном, аудитом и брендингом, сообщает центр "Мой бизнес" Тюменской области.

"Если ты школьник или студент, интересующийся IT, или уже пробовал себя в разработке — это твой шанс увидеть, как работают профессионалы и понять, в каком направлении двигаться дальше. В программе: экскурсия по инновационному центру, возможность пообщаться с экспертами, ответы на вопросы о разработке, карьере и трендах IT", - рассказали организаторы.

Количество мест ограничено. Регистрация по ссылке.

Мероприятие реализуется в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".