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Тюменским школьникам устроят экскурсию по инновационному центру CRT

Общество, 08:43 17 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Экскурсия по инновационному центру CRT (Тюмень, ул. Малыгина, 84/1) начнется 27 марта в 15 часов. Компания запускает, развивает и поддерживает цифровые продукты, более 20 лет сотрудничает с главными компаниями страны, занимается web-разработкой, UX/UA дизайном, аудитом и брендингом, сообщает центр "Мой бизнес" Тюменской области.

"Если ты школьник или студент, интересующийся IT, или уже пробовал себя в разработке — это твой шанс увидеть, как работают профессионалы и понять, в каком направлении двигаться дальше. В программе: экскурсия по инновационному центру, возможность пообщаться с экспертами, ответы на вопросы о разработке, карьере и трендах IT", - рассказали организаторы.

Количество мест ограничено. Регистрация по ссылке.

Мероприятие реализуется в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

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# Мой бизнес , национальный проект Эффективная и конкурентная экономика

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