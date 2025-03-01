В Тюмени водитель наехал на сотрудника Госавтоинспекции
Водитель наехал на сотрудника Госавтоинспекции в Тюмени. Инспектор остановил автомобиль и поскольку за водителем числился неоплаченный штраф, предложил водителю пройти для уточнения данных, сообщает ГИБДД по Тюменской области.
Владелец машины отказался выходить, а потом резко начал движение. Инспектор какое-то время держался за ручку двери, но потом упал на дорогу.
Предварительно, машина задним левым колесом наехала на полицейского. Он получил травмы и его доставили в больницу.
Нарушителя задержали. Возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти.