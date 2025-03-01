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В Тюмени водитель наехал на сотрудника Госавтоинспекции

Происшествия, 20:48 13 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Водитель наехал на сотрудника Госавтоинспекции в Тюмени. Инспектор остановил автомобиль и поскольку за водителем числился неоплаченный штраф, предложил водителю пройти для уточнения данных, сообщает ГИБДД по Тюменской области.

Владелец машины отказался выходить, а потом резко начал движение. Инспектор какое-то время держался за ручку двери, но потом упал на дорогу.

Предварительно, машина задним левым колесом наехала на полицейского. Он получил травмы и его доставили в больницу.

Нарушителя задержали. Возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти.

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# ГИБДД по Тюменской области

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