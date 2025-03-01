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Более 700 инспекторов проведут уроки безопасности в школах Тюменской области

Общество, 12:53 16 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 700 инспекторов проведут уроки безопасности в школах Тюменской области перед весенними каникулами. Главная тема бесед – изучение правил дорожного движения, сообщает региональная Госавтоинспекция.

"Это очень важно, чтобы каждый ребенок перед каникулами повторил ПДД. Я сам впервые проведу онлайн урок. Волнуюсь, но уже готовлюсь, чтобы школьникам было интереснее, тем более есть возможность, чтобы аудитория онлайн-встречи была многочисленной", - сказал начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

Сотрудники ГИБДД обращают внимание на то, что с наступлением тепла детей на улицах станет больше. Они призывают родителей провести беседы, объяснить, как себя вести, переходя дорогу и другие моменты. Автоинспекторы на своих маршрутах патрулирования уже посещают школы и предупреждают детей об опасностях на дороге.

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# ГИБДД по Тюменской области , детская безопасность

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