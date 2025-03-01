  • 16 марта 202516.03.2025воскресенье
  • USD85,5694
    EUR93,6087
  • В Тюмени 1..3 С 2 м/с ветер северо-восточный

Выход из зоны комфорта стимулирует новые нейронные связи

Общество, 16:31 16 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новые нейронные связи создаются при выходе из зоны комфорта. Это свойство мозга называют нейропластичностью. Один из способов ее развивать – выход из зоны комфорта, рассказала тюменский психолог Татьяна Лобастова.

"Зона комфорта – это то, что привычно и безопасно для человека: повседневная жизнь, ритуалы, которые приносят удовольствие и спокойствие. Например, утренний кофе, вечерний сериал, привычный распорядок дня. Это то, где человек чувствует себя уверенно и защищено. У каждого зона комфорта своя, и она важна для ощущения стабильности. Люди склонны оставаться в зоне комфорта, даже если это мешает их развитию, потому что чувствуют себя в ней в безопасности", - уточнила специалист.

Первые симптомы выхода из зоны комфорта и роста – дискомфорт от привычной рутины. Тогда важно задуматься, что именно его вызывает: "Я бы предложила не "выходить" из зоны комфорта, а расширять ее. Это более мягкий и безопасный путь".

Психолог советует для того, чтобы найти баланс между стабильностью и развитием, нужно прислушиваться к себе. Задайте себе вопрос, что вы действительно хотите. Если вы чувствуете, что застряли, начните с малого: поставьте цель, составьте план, действуйте постепенно. Резкие изменения могут привести к стрессу и ошибкам.

Новые возможности могут повлиять на повышение уровня жизни, улучшение отношений с собой и окружающими, раскрытие талантов. Но важно делать это постепенно, чтобы не вызвать стресс, пишет "Тюменская область сегодня".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# психология

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:28 16.03.2025Слет волонтёров-поисковиков пройдет в Тюменской области
18:54 16.03.2025Тюменцы завоевали призовые места на "Кубке Защитников Отечества"
18:23 16.03.2025Елена Хаммад: при правильном подходе пост может выполнять терапевтическую функцию
18:00 16.03.202517 марта - события дня

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора