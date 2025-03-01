Выход из зоны комфорта стимулирует новые нейронные связи

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новые нейронные связи создаются при выходе из зоны комфорта. Это свойство мозга называют нейропластичностью. Один из способов ее развивать – выход из зоны комфорта, рассказала тюменский психолог Татьяна Лобастова.

"Зона комфорта – это то, что привычно и безопасно для человека: повседневная жизнь, ритуалы, которые приносят удовольствие и спокойствие. Например, утренний кофе, вечерний сериал, привычный распорядок дня. Это то, где человек чувствует себя уверенно и защищено. У каждого зона комфорта своя, и она важна для ощущения стабильности. Люди склонны оставаться в зоне комфорта, даже если это мешает их развитию, потому что чувствуют себя в ней в безопасности", - уточнила специалист.

Первые симптомы выхода из зоны комфорта и роста – дискомфорт от привычной рутины. Тогда важно задуматься, что именно его вызывает: "Я бы предложила не "выходить" из зоны комфорта, а расширять ее. Это более мягкий и безопасный путь".

Психолог советует для того, чтобы найти баланс между стабильностью и развитием, нужно прислушиваться к себе. Задайте себе вопрос, что вы действительно хотите. Если вы чувствуете, что застряли, начните с малого: поставьте цель, составьте план, действуйте постепенно. Резкие изменения могут привести к стрессу и ошибкам.

Новые возможности могут повлиять на повышение уровня жизни, улучшение отношений с собой и окружающими, раскрытие талантов. Но важно делать это постепенно, чтобы не вызвать стресс, пишет "Тюменская область сегодня".