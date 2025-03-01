Программу опережающей инженерной подготовки запустил ТИУ

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Программу опережающей инженерной подготовки "Интеллектуальные системы в энергетике" запустил Тюменский индустриальный университет. Студенты изучат передовые методы и инструменты, которые позволяют оптимизировать процессы в энергетике, познакомятся с моделированием энергетических объектов и анализом больших данных отрасли.

По информации центра по внешним коммуникациям вуза, обучение продлится 1,5 года. В настоящий момент перед командами стоит задача реализовать четыре актуальных проекта по разработке систем интеллектуальной диагностики критически важного оборудования для энергетики.

"Запуск новой программы "Интеллектуальные системы в энергетике" – это важный шаг на пути развития взаимодействий с нашими индустриальными партнёрами. Портфель программ опережающей инженерной подготовки позволяет университету не только выпускать высококвалифицированных специалистов по востребованным направлениям подготовки, но и включаться в работу над технологическими проектами отрасли", – подчеркнул и. о. директора Высшей инженерной школы EG Вадим Довбыш.

Программы профессиональной переподготовки Honors Track разработаны для подготовки высококвалифицированных инженеров, ориентированных и способных на командную проектную работу над задачами технологической повестки нефтегазовой индустрии.