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Тюменские студенты изготавливают брелоки и браслеты с символикой Крыма

Общество, 13:42 17 марта 2025

Студенческий центр Тюменской области | Фото: Студенческий центр Тюменской области

Мероприятие "Крымская весна" проходит в Студенческом центре Тюменской области 17 марта. Ожидается, что всего его участниками станут более 50 студентов из различных образовательных организаций города.

"В День воссоединения Крыма с Россией мы проведем мастер-классы по изготовлению изделий с изображением лаванды, которая олицетворяет мир, спокойствие и любовь к родной земле. В этот значимый день мы хотим объединить тюменцев через искусство и творчество. Такие события не только укрепляют культурные связи, они способствуют развитию чувства общности и патриотизма, что особенно актуально в сегодняшние дни", — рассказала корреспонденту "Тюменской линии" руководитель Студенческого центра Тюменской области, куратор Студенческого совета Тюменской области Екатерина Гагарина.

Студенческий центр Тюменской области | Фото: Студенческий центр Тюменской области

До 14 часов пройдет мастер-класс по изготовлению браслета или брелока, далее участники создадут цветочные композиции из бумаги. Параллельно будет идти викторина "Узнаем Крым". Присоединиться может любой желающий до 15 часов.

Возрастное ограничение: 16+

Студенческий центр Тюменской области | Фото: Студенческий центр Тюменской области

Виктория Макарова

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# Крым , Крымская весна , Студенческий центр

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13:42 17.03.2025Тюменские студенты изготавливают брелоки и браслеты с символикой Крыма

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