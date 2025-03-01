Тюменские студенты изготавливают брелоки и браслеты с символикой Крыма

| Фото: Студенческий центр Тюменской области | Фото: Студенческий центр Тюменской области

Мероприятие "Крымская весна" проходит в Студенческом центре Тюменской области 17 марта. Ожидается, что всего его участниками станут более 50 студентов из различных образовательных организаций города.

"В День воссоединения Крыма с Россией мы проведем мастер-классы по изготовлению изделий с изображением лаванды, которая олицетворяет мир, спокойствие и любовь к родной земле. В этот значимый день мы хотим объединить тюменцев через искусство и творчество. Такие события не только укрепляют культурные связи, они способствуют развитию чувства общности и патриотизма, что особенно актуально в сегодняшние дни", — рассказала корреспонденту "Тюменской линии" руководитель Студенческого центра Тюменской области, куратор Студенческого совета Тюменской области Екатерина Гагарина.

| Фото: Студенческий центр Тюменской области | Фото: Студенческий центр Тюменской области

До 14 часов пройдет мастер-класс по изготовлению браслета или брелока, далее участники создадут цветочные композиции из бумаги. Параллельно будет идти викторина "Узнаем Крым". Присоединиться может любой желающий до 15 часов.

Возрастное ограничение: 16+

| Фото: Студенческий центр Тюменской области | Фото: Студенческий центр Тюменской области

Виктория Макарова