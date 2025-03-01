Тюменцев просят не открывать люки колодцев для отвода талых вод
Не открывать люки колодцев для отвода талой воды призывает жителей Тюмени Водоканал. В трубы с потоками дождевой воды попадают не только песок и мелкий мусор, но и пластиковые пакеты, камни, бревна и даже автомобильные шины.
По словам специалистов компании, все это может спровоцировать подтопление подвалов и цокольных этажей жилых домов.
"Жители города считают, что, открыв канализационный люк, они помогут воде быстрее уйти с улиц Тюмени. Но бытовая канализация не предназначена для отвода талых и дождевых вод. В открытые колодцы попадает крупный мусор, что приводит к засорам, подтоплениям насосных станций. Увеличивается риск повреждения насосного оборудования", — отметил начальник цеха эксплуатации сетей и насосных станций водоотведения "Росводоканал Тюмень" Роман Габрильян.
Открытый люк — это реальная опасность для людей, животных и автомобильного транспорта. Он может стать причиной несчастного случая или дорожно-транспортного происшествия.
Сообщить об открытом колодце можно по телефону: 540-940 или оставить заявку на сайте водоканала. Кнопка "Увидел открытый люк? Сообщи!" размещена на главной странице сайта.