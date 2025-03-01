Тюменцев просят не открывать люки колодцев для отвода талых вод

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Не открывать люки колодцев для отвода талой воды призывает жителей Тюмени Водоканал. В трубы с потоками дождевой воды попадают не только песок и мелкий мусор, но и пластиковые пакеты, камни, бревна и даже автомобильные шины.

По словам специалистов компании, все это может спровоцировать подтопление подвалов и цокольных этажей жилых домов.

"Жители города считают, что, открыв канализационный люк, они помогут воде быстрее уйти с улиц Тюмени. Но бытовая канализация не предназначена для отвода талых и дождевых вод. В открытые колодцы попадает крупный мусор, что приводит к засорам, подтоплениям насосных станций. Увеличивается риск повреждения насосного оборудования", — отметил начальник цеха эксплуатации сетей и насосных станций водоотведения "Росводоканал Тюмень" Роман Габрильян.

Открытый люк — это реальная опасность для людей, животных и автомобильного транспорта. Он может стать причиной несчастного случая или дорожно-транспортного происшествия.

Сообщить об открытом колодце можно по телефону: 540-940 или оставить заявку на сайте водоканала. Кнопка "Увидел открытый люк? Сообщи!" размещена на главной странице сайта.