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Сирены в Тюменской области включат для проверки 18 марта

Общество, 17:12 17 марта 2025

"Ростелеком" | Фото: "Ростелеком"

Работу системы оповещения проверят в Тюменской области. Командно-штабная тренировка будет проведена на территории региона 18 марта.

Время запуска учебного сигнала "Внимание всем" с перехватом эфирного телевизионного вещания и радиовещания - 10 часов 43 минуты.

Услышав сирены, тюменцам рекомендуют включить ТВ либо радио. Дикторы дадут информацию по сигналам гражданской обороны.

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