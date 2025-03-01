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В Тюменском районе по нацпроекту отремонтируют 56 км дорог

Экономика, 17:34 17 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

56 км длорог в 20 поселениях Тюменского района отремонтируют в 2025 г. по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Всего 98 объектов дорожного хозяйства приведут в нормативное состояние, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Практически четверть от общего объема запланированных работ приходятся на Московское и Переваловское сельские поселения. В совокупности там отремонтируют более 12 км автомобильных дорог: 11 объектов в Переваловском, в Московском – девять.

В с. Ембаево большинство социально значимых объектов находятся на ул. Советской. В этом году отремонтируют ее участок протяженностью более 1,5 км. Жители с комфортом смогут добраться до детского сада, амбулатории и местной администрации, а гости - посетить ансамбль Большой мечети.

Сезон работ стартует в апреле.

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# ГУС Тюменской области , национальный проект Инфраструктура для жизни , ремонт дорог

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