В Тюменском районе по нацпроекту отремонтируют 56 км дорог

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

56 км длорог в 20 поселениях Тюменского района отремонтируют в 2025 г. по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Всего 98 объектов дорожного хозяйства приведут в нормативное состояние, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Практически четверть от общего объема запланированных работ приходятся на Московское и Переваловское сельские поселения. В совокупности там отремонтируют более 12 км автомобильных дорог: 11 объектов в Переваловском, в Московском – девять.

В с. Ембаево большинство социально значимых объектов находятся на ул. Советской. В этом году отремонтируют ее участок протяженностью более 1,5 км. Жители с комфортом смогут добраться до детского сада, амбулатории и местной администрации, а гости - посетить ансамбль Большой мечети.

Сезон работ стартует в апреле.