Инициативные жительницы Тюменской области обсудили, как сохранить себя в современном мире

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Как сохранить себя в стремительном и наполненном кризисными ситуациями мире, обсудили инициативные жительницы Тюменской области на VII форуме Тюменского регионального отделения "Союза женщин России", который состоялся в Тюменском государственном университете 17 марта.

"Крепкое здоровье, физическое и ментальное, - основополагающие факторы счастливой и долгой жизни. Мы все едины в этом понимании. Уверен, форум позволит приобрести важные знания, открыть в себе новые грани и возможности для выстраивания здорового будущего - для своей семьи, родного края, для всей страны. Кому как не вам находить и продвигать в жизнь новые смыслы в нашем общем стремлении к этому", - обратился к участникам губернатор региона Александр Моор.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Экспертом на мероприятии выступила доктор психологических наук, профессор кафедры клинической психологии и психотерапии факультета консультативной и клинической психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Ольга Рычкова. Она рассказала, в чем состоит проблема сохранения себя и почему об этом нужно говорить.

"Мне кажется, в наше время с такой моральной и физической нагрузкой всегда важна разрядка не только для себя, но и для семьи. Благодаря такому спикеру наша делегация из Ярковского района услышала ответы на многие вопросы", – поделилась заведующая Ярковским центра "Культура" Елена Аксарина.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Итоги работы форума подвела председатель Тюменского регионального отделения "Союза женщин России" Наталья Шевчик.

"Главные тезисы, что сегодня прозвучали: женщина – эмоциональный центр семьи, должна быть самореализация на работе, в общественном пространстве и социуме. Когда мы говорим, что надо объединять активных людей, они должны прирастать к нам. Мы за хорошее гуманное отношение в семьях, за правильные ценности, чтобы отцы участвовали в воспитании детей. Давайте с вами менять жизнь к лучшему", - заявила она.

Кроме этого, Наталья Шевчик вручила активистам и волонтерам за активное участие в общественной и благотворительной деятельности вручили благодарственные письма, памятные медали. Также были присвоены почетные звания "Посол культуры женщин России".

Виктория Макарова