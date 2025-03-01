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В ОКБ № 2 Тюмени поступили лазерные аппараты для урологических операций

Общество, 20:13 18 марта 2025

скриншот видео департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: скриншот видео департамента здравоохранения Тюменской области

Лазерные хирургические аппараты для урологических операций поступили в Областную клиническую больницу № 2 в Тюмени. Новое оборудование позволяет врачам расширить спектр оперативных вмешательств урологического профиля, проводя операции при опухолях мочеполовой системы, энуклеации предстательной железы, лазерном рассечении и других, сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Как отметил руководитель операционного блока Алексей Болдырев, новое оборудование позволяет проводить хирургические вмешательства при мочекаменной болезни.

"Аппарат дает возможность дробить камни любой локализации, не повреждая окружающие ткани. Также он позволяет проводить операции на мягких тканях. Сейчас они уже эффективно используются", - рассказал он.

Медицинское оборудование приобретено на средства областного бюджета в рамках реализации государственной программы "Развитие здравоохранения Тюменской области".

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# ОКБ №2 , урология , хирургия

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