В Тюменской области водителей просят соблюдать безопасную скорость на трассах

| Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия"

Безопасный скоростной режим просят выбрать водителей из-за непогоды в Тюмени. На федеральных трассах плохая видимость, возможна повышенная скользкость. Автолюбителям необходимо избегать опасных маневров обгона и выезда на встречную полосу, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

"Сотрудники Госавтоинспекции в случае необходимости усилят контроль на федеральных трассах, где интенсивность движения особенно большая. Обстановка на дорогах в настоящий момент контролируемая, наряды ДПС несут службу, проводят разъяснительную работу с водителями о рисках движения в сложных погодных условиях", - прокомментировал начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

Госавтоинспекторы рекомендуют людям с плохим самочувствием, пожилым водителям и новичкам не ездить за город и в дальние поездки.