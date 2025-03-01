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В Тюменской области водителей просят соблюдать безопасную скорость на трассах

Общество, 10:45 18 марта 2025

Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия"

Безопасный скоростной режим просят выбрать водителей из-за непогоды в Тюмени. На федеральных трассах плохая видимость, возможна повышенная скользкость. Автолюбителям необходимо избегать опасных маневров обгона и выезда на встречную полосу, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

"Сотрудники Госавтоинспекции в случае необходимости усилят контроль на федеральных трассах, где интенсивность движения особенно большая. Обстановка на дорогах в настоящий момент контролируемая, наряды ДПС несут службу, проводят разъяснительную работу с водителями о рисках движения в сложных погодных условиях", - прокомментировал начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

Госавтоинспекторы рекомендуют людям с плохим самочувствием, пожилым водителям и новичкам не ездить за город и в дальние поездки.

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# Госавтоинспекция Тюменской области

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