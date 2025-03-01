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Тюменские студенты отправились на практику в агрохолдинг "Юбилейный"

Общество, 20:36 18 марта 2025

ГАУ Северного Зауралья | Фото: ГАУ Северного Зауралья

Пять второкурсников ГАУ Северного Зауралья отправились на практику в агрохолдинг "Юбилейный". Будущие ветеринары участвуют в реализации новой модели практико-ориентированного обучения, реализуемой университетом в сотрудничестве с предприятием, сообщает пресс-служба вуза.

Новая модель увеличивает долю практической подготовки студентов на производствах до 40 %, привлекает работодателей к разработке программ учебных дисциплин и аттестации выпускников, организует стажировки преподавателей вуза на предприятиях АПК. Отметим, что на сегодняшний день аналогов этой уникальной практики в России нет.

Сейчас модель опробуют на двух направлениях подготовки – "Агрономия" и "Ветеринария", затем этот опыт распространят на другие специальности.

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# ГАУ Северного Зауралья , практика , студенты

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