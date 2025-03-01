Тюменские студенты отправились на практику в агрохолдинг "Юбилейный"

| Фото: ГАУ Северного Зауралья | Фото: ГАУ Северного Зауралья

Пять второкурсников ГАУ Северного Зауралья отправились на практику в агрохолдинг "Юбилейный". Будущие ветеринары участвуют в реализации новой модели практико-ориентированного обучения, реализуемой университетом в сотрудничестве с предприятием, сообщает пресс-служба вуза.

Новая модель увеличивает долю практической подготовки студентов на производствах до 40 %, привлекает работодателей к разработке программ учебных дисциплин и аттестации выпускников, организует стажировки преподавателей вуза на предприятиях АПК. Отметим, что на сегодняшний день аналогов этой уникальной практики в России нет.

Сейчас модель опробуют на двух направлениях подготовки – "Агрономия" и "Ветеринария", затем этот опыт распространят на другие специальности.