  • 18 марта 202518.03.2025вторник
  • USD84,3059
    EUR90,8443
  • В Тюмени 1..3 С 2 м/с ветер западный

Цена на бензин Аи-95 за год в Тюменской области выросла на 9,63 %

Экономика, 16:48 18 марта 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На 9,63 % выросла цена на бензин марки Аи-95 в Тюменской области за 2024 год. Аи-92 подорожал на 9,62 %, а дизельное топливо – на 9,6 %.

Такие данные привел руководитель Тюменского управления ФАС России Игорь Веретенников в ходе публичных слушаний результатов правоприменительной практики ведомства за 2024 г.

"Управление на постоянной основе осуществляет проведение ежедневного мониторинга розничных цен на бензин и дизельное топливо. За год цена на бензин марки Аи-92 на региональных автозаправочных станциях выросла на 9,62 процента, Аи-95 – на 9,63 процента, дизельное топливо – на 9,6 процента. Таким образом, рост цен на нефтепродукты в 2024 году не превысил уровень инфляции, нарушений не установлено", - уточнил глава управления.

Вместе с тем он отметил, что зафиксировали кратное увеличение цен на оптовом рынке нефтепродуктов. Если выросла цена в рознице, то она не превышает цены, которые формировались на бирже и оптовом рынке при закупке бензина.

Оксана Корнеенкова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# бензин , Тюменское УФАС России

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:41 18.03.2025Тюменцы смогут открыть цифровой кошелек в мобильном приложении банков-партнеров
17:32 18.03.2025Укрепление рубля повлияло на интерес тюменцев к заграничным поездкам
17:21 18.03.2025В Тюменской области 118 компаний включили в реестр недобросовестных
16:48 18.03.2025Цена на бензин Аи-95 за год в Тюменской области выросла на 9,63 %

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора