Цена на бензин Аи-95 за год в Тюменской области выросла на 9,63 %

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На 9,63 % выросла цена на бензин марки Аи-95 в Тюменской области за 2024 год. Аи-92 подорожал на 9,62 %, а дизельное топливо – на 9,6 %.

Такие данные привел руководитель Тюменского управления ФАС России Игорь Веретенников в ходе публичных слушаний результатов правоприменительной практики ведомства за 2024 г.

"Управление на постоянной основе осуществляет проведение ежедневного мониторинга розничных цен на бензин и дизельное топливо. За год цена на бензин марки Аи-92 на региональных автозаправочных станциях выросла на 9,62 процента, Аи-95 – на 9,63 процента, дизельное топливо – на 9,6 процента. Таким образом, рост цен на нефтепродукты в 2024 году не превысил уровень инфляции, нарушений не установлено", - уточнил глава управления.

Вместе с тем он отметил, что зафиксировали кратное увеличение цен на оптовом рынке нефтепродуктов. Если выросла цена в рознице, то она не превышает цены, которые формировались на бирже и оптовом рынке при закупке бензина.

Оксана Корнеенкова