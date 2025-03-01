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В Тюменскогом драмтеатре заменят кресла и осветительное оборудование

Общество, 18:27 18 марта 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

В здании Тюменского драматического театра обновят инженерные системы. В большом зале заменят кресла, проекционное и осветительное оборудование, сообщает информационный центр правительства региона.

Развитие инфраструктуры учреждений культуры продолжается благодаря нацпроекту "Семья".

"Нацпроект "Культура" сыграл значительную роль в культурных преобразованиях в Тюменской области. Отрадно, что многие мероприятия, способствующие повышению качества жизни граждан и укреплению культурной идентичности, будут продолжены", - заметил директор департамента культуры области Александр Сидоров.

Кроме этого, в этом году в поселке Туртас Уватского района начнется капитальный ремонт дома культуры. В Рентерее Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника планируют обновить стеллажи и витрины, закупить комплект аудиогидов, установить оборудование для работы с посетителями с ограниченными возможностями здоровья.

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# национальный проект Семья , Тюменский драматический театр

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