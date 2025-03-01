В Тюменскогом драмтеатре заменят кресла и осветительное оборудование
В здании Тюменского драматического театра обновят инженерные системы. В большом зале заменят кресла, проекционное и осветительное оборудование, сообщает информационный центр правительства региона.
Развитие инфраструктуры учреждений культуры продолжается благодаря нацпроекту "Семья".
"Нацпроект "Культура" сыграл значительную роль в культурных преобразованиях в Тюменской области. Отрадно, что многие мероприятия, способствующие повышению качества жизни граждан и укреплению культурной идентичности, будут продолжены", - заметил директор департамента культуры области Александр Сидоров.
Кроме этого, в этом году в поселке Туртас Уватского района начнется капитальный ремонт дома культуры. В Рентерее Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника планируют обновить стеллажи и витрины, закупить комплект аудиогидов, установить оборудование для работы с посетителями с ограниченными возможностями здоровья.