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В Викуловском районе отработали действия по ликвидации природных пожаров

Общество, 13:31 19 марта 2025

ТГ-канал главы Викуловского района Андрея Лотова | Фото: ТГ-канал главы Викуловского района Андрея Лотова

Командно-штабные учения с привлечением сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций прошли Викуловском районе 19 марта. Были отработаны практические действия по тушению природных пожаров, а также мероприятия по защите населенных пунктов в приближающийся пожароопасный сезон.

По легенде в Викуловское лесничество поступил сигнал о возникновении на территории района трёх очагов лесных пожаров общей площадью девять гектаров. Площадь пожаров стремительно увеличивалась и распространялась в направлении жилых домов.

"Все мероприятия по ликвидации пожара проведены успешно. На практике ознакомились с действием беспилотного летательного аппарата (БПЛА) для патрулирования и обнаружения лесонарушений, нарушений правил пожарной безопасности и в случае возникновения ЧС, связанных с паводком", - написал в своих социальных сетях глава муниципалитета Андрей Лотов.

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Напомним, что 18 марта стартовали Всероссийские командно-штабные учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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# Викуловский район , учения

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