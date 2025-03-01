Учения по ликвидации природных пожаров прошли в Заводоуковском округе
Учения по ликвидации природных пожаров прошли в с. Падун Заводоуковского городского округа 19 марта. Мероприятия состоялись в рамках второго этапа Всероссийских командно-штабных учений.
Участники тренировки отработали вводную, связанную с ликвидацией подобного пожара, оповещением и эвакуацией населения в пункт временного размещения.
“В ходе практических мероприятий продемонстрирована готовность сил и средств органов местного самоуправления, экстренных и коммунальных служб Заводоуковского округа”, – заключили в ГУ МЧС России по Тюменской области.