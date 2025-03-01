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Учения по ликвидации природных пожаров прошли в Заводоуковском округе

Общество, 18:27 19 марта 2025

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Учения по ликвидации природных пожаров прошли в с. Падун Заводоуковского городского округа 19 марта. Мероприятия состоялись в рамках второго этапа Всероссийских командно-штабных учений.

Участники тренировки отработали вводную, связанную с ликвидацией подобного пожара, оповещением и эвакуацией населения в пункт временного размещения.

“В ходе практических мероприятий продемонстрирована готовность сил и средств органов местного самоуправления, экстренных и коммунальных служб Заводоуковского округа”, – заключили в ГУ МЧС России по Тюменской области.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , учения

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