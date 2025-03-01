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Знаменная группа из Тюмени вошла в тройку лучших на всероссийском уровне

Общество, 17:45 20 марта 2025

Департамент образования и науки Тюменской области | Фото: Департамент образования и науки Тюменской области

Команда Тюменского колледжа производственных и социальных технологий завоевала третье место на X Всероссийский конкурсе-смотре строя и песни "Сыны и дочери Отечества" в Екатеринбурге.

Тюменцы отметились в номинации "Знаменная группа", сообщает областной департмаент образования и науки.

Конкурс проходил при поддержке Министерства обороны РФ. Наставником для ребят выступил руководитель физического воспитания в колледже Александр Молоков. "Поздравляем наставника и команду ТКПСТ с такой яркой победой! Тюменская область гордится вами! Молодцы!", - отметили в департаменте.

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# колледж , конкурс , студенты

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