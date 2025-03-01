Знаменная группа из Тюмени вошла в тройку лучших на всероссийском уровне
Команда Тюменского колледжа производственных и социальных технологий завоевала третье место на X Всероссийский конкурсе-смотре строя и песни "Сыны и дочери Отечества" в Екатеринбурге.
Тюменцы отметились в номинации "Знаменная группа", сообщает областной департмаент образования и науки.
Конкурс проходил при поддержке Министерства обороны РФ. Наставником для ребят выступил руководитель физического воспитания в колледже Александр Молоков. "Поздравляем наставника и команду ТКПСТ с такой яркой победой! Тюменская область гордится вами! Молодцы!", - отметили в департаменте.