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Лесоматериалы из Тюменской области экспортировали в восемь стран

Экономика, 13:20 20 марта 2025

управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре

В восемь стран экспортировали более 12 тыс. куб. метров лесоматериалов из Тюменской области с начала 2025 года. На партии продукции выдали 329 фитосанитарных сертификатов, которые подтверждают ее безопасность, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Увеличение объема поставок составило 10 % за год. В числе стран, где получили тюменские лесоматериалы - Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Китай, Афганистан, Вьетнам, Индия и Азербайджан.

Наибольшие объёмы проконтролированной на экспорт лесопродукции производители отгрузили в Казахстан — 48 %, Узбекистан — 19 %, Китай — 15 %, другие страны — 18 %.

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# древесина , Россельхознадзор , экспорт

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