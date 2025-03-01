Председатель Тюменской облдумы отметил качественную работу полиции региона

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Высокий уровень работы полиции региона отметил председатель Тюменской облдумы Фуат Сайфитдинов. По его словам, благодаря правоохранителям, все масштабные массовые мероприятия в области в минувшем году обошлись без серьезных происшествий.

Такое мнение высказал Фуат Сайфитдинов, комментируя итоги 37-го заседания областной думы 20 марта. Он отметил, что полицейские слаженно отработали ситуацию с весенним паводком. правоохранители помогали жителям решать различные вопосы, участковые круглосуточно патрулировали территории, которые оказались в зоне подтопления.

"Сохраняется тенденция и по снижению количества зарегистрированных преступлений, в том числе тяжких, особо тяжких. Уменьшилось количество убийств, краж, грабежей, разбоев. В целом все предпринятые меры позволили сохранить в области правопорядок. Важно, что не были допущены факты терроризма, проявлений экстремизма, масштабных конфликтов. Безусловно, это радует", - подчеркнул он.

При этом председатель облдумы обратил внимание на сложности расследования дел о кибермошенничестве. Только за прошлый год у тюменцев украли более 1 млрд рублей. В основном пострадали пенсионеры и инвалиды. "Используют зачастую людей беззащитных. И здесь нужно нам, депутатам, работать еще с большим усердием. Когда мы встречаемся с жителями, то должны затрагивать эту тему, проводить профилактические беседы", - добавил Фуат Сайфитдинов.

Напомним, что в ходе заседания фракция "Единой России" предложила ввести региональные выплаты для участковых уполномоченных полиции. Инициативу поддержал губернатор региона Александр Моор.

Виктория Макарова