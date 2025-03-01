Региональные выплаты для участковых полиции введут в Тюменской области

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Губернатор Тюменской области Александр Моор поддержал предложение фракции "Единой России" областной думы о введении региональных выплат для участковых уполномоченных полиции.

"Участковые – ближе всех к людям. Они играют значимую роль в обеспечении правопорядка, находятся на переднем крае борьбы с преступностью. В то же время зарплата у них невысокая. Отсюда и дефицит таких специалистов", - пояснил Александр Моор и уточнил, что дал поручение коллегам в правительстве проработать это предложение.

Отметим, что всего в ходе 37 заседания думы депуты рассмотрят 17 вопросов, в том числе семь законопроектов. Онлайн-трансляция доступна на портале органов государственной власти Тюменской области, сайте областной думы и в сообществе во ВКонтакте.