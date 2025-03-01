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Проект "Тюмень — врата Сибири" займет 600 га

Экономика, 16:00 20 марта 2025

предоставлено "Брусникой"

"Тюмень — врата Сибири" — проект по созданию мастер-плана центральной части города - займет площадь более 600 га. Он включает проработку городской среды вплоть до архитектурной концепции для бережного сохранения идентичности и разработку дизайн-кода Тюмени.

Заказчик проекта — центр стратегических инициатив "Сибирь", в рабочую группу вошли эксперты из городской администрации, представители девелоперских компаний "Брусника" и "Страна-Девелопмент".

По информации пресс-службы "Брусники", специалисты сформировали техническое задание и наметили этапы работ. В первую очередь будет проведен комплексный анализ потенциала исторического центра Тюмени, включая транспортную структуру города, инфраструктуру, туризм, а также климат, экологию и демографию. На основе этого анализа разработают стратегические решения по развитию города и определят приоритетные проекты в границах центра на ближайшее десятилетие.

Следующим этапом разработают дорожную карту и цифровую платформу управления городом.

предоставлено "Брусникой"

Необходимость создания мастер-плана для Тюмени впервые озвучил мэр города Максим Афанасьев на Градостроительном форуме. Его поддерживают многие урбанисты и антропологи на профильных мероприятиях и в рамках проекта "Диалоги о городе", отмечая динамичное развитие Тюмени и перспективы стать миллионником. Город вошел в число 200 российских городов, для которых необходимы мастер-планы. Уникальность тюменского проекта - в привлечении частных компаний к стратегическому планированию исторического центра.

В том числе благодаря подходу местных застройщиков, вышедших на федеральный уровень, город стали называть столицей российского девелопмента. Специалисты со всей страны ежегодно приезжают сюда для изучения лучших практик, высоко оценивая город и отмечая бережное отношение к историческому наследию.

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# Брусника , девелопмент

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